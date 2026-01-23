Сценарий конфликта США с Данией и ЕС предсказали

Политолог Фыдерек: Конфликт между США, Данией и ЕС до войны не дойдет

Противостояние США, Дании и Европейского союза (ЕС) до войны не дойдет. Сценарий конфликта предсказал польский политолог Лукаш Фыдерек в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, Вашингтон уже предпринимает «находящиеся ниже порога» шаги, в том числе экономический шантаж, и будет продолжать это делать.

«Это не отменяет необходимости отправки войск в Гренландию (их целью была скорее демонстрация силы), но помещает этот вопрос в совершенно иной контекст, чем отправка войск на помощь союзнику, которому угрожает война», — отметил эксперт.

Ранее бывший советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что деэскалация ситуации в Гренландии, предпринятая президентом США, показывает, что у него нет большой стратегии в отношении острова.