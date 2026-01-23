В России собрались «суперактивно» продвигать отечественные самолеты

Алиханов анонсировал суперактивные переговоры с перевозчиками о поставках Ту-214

Переговоры с российскими авиакомпаниями по поводу контрактов на поставки отечественного самолета Ту-214 (модернизация советского лайнера Ту-204) должны вступить в «суперактивную» фазу после того, как он получит сертификат, подтверждающий безопасность эксплуатации. Об этом, заверив, что все испытания машины закончены, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

По его словам, в конце года машина уже получила сертификат типа. Это первый российский самолет, которому выдан такой документ в полностью импортозамещенном облике.

Министр подчеркнул, что теперь задача производителя — предоставить компаниям качественный продукт в том объеме, в котором рынок готов его потребить, и по цене, которая будет приемлема. К настоящему времени Казанский авиационный завод (КАЗ) не может выйти за пределы создания одной машины в год, хотя на 2025 год была запланирована сдача четырех бортов.

В перспективе, указал Алиханов, КАЗ должен производить 20 единиц Ту-214 в год. Серийный выпуск предполагается начать после завершения доработок в 2026 году.

Между тем еще в июне первый вице-премьер России Денис Мантуров отмечал, что Ту-214 решили выпускать в грузовой версии, поскольку задачу перехода на двухчленный экипаж так и не решили. Все современные гражданские самолеты управляются первым и вторым пилотом, а функции бортинженера автоматизированы. Однако в российском самолете эта должность сохранится.

Снижения числа членов экипажа для сокращения расходов на эксплуатацию было главным требованием пассажирских авиакомпаний к производителям. В сегодняшнем заявлении Алиханов не уточнил, каким образом власти планируют обходить эту проблему.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) перенесла сертификацию двигателя ПД-8 для самолета SJ 100 на конец лета этого года.