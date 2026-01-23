Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:34, 23 января 2026Экономика

В России собрались «суперактивно» продвигать отечественные самолеты

Алиханов анонсировал суперактивные переговоры с перевозчиками о поставках Ту-214
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Переговоры с российскими авиакомпаниями по поводу контрактов на поставки отечественного самолета Ту-214 (модернизация советского лайнера Ту-204) должны вступить в «суперактивную» фазу после того, как он получит сертификат, подтверждающий безопасность эксплуатации. Об этом, заверив, что все испытания машины закончены, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает ТАСС.

По его словам, в конце года машина уже получила сертификат типа. Это первый российский самолет, которому выдан такой документ в полностью импортозамещенном облике.

Министр подчеркнул, что теперь задача производителя — предоставить компаниям качественный продукт в том объеме, в котором рынок готов его потребить, и по цене, которая будет приемлема. К настоящему времени Казанский авиационный завод (КАЗ) не может выйти за пределы создания одной машины в год, хотя на 2025 год была запланирована сдача четырех бортов.

В перспективе, указал Алиханов, КАЗ должен производить 20 единиц Ту-214 в год. Серийный выпуск предполагается начать после завершения доработок в 2026 году.

Между тем еще в июне первый вице-премьер России Денис Мантуров отмечал, что Ту-214 решили выпускать в грузовой версии, поскольку задачу перехода на двухчленный экипаж так и не решили. Все современные гражданские самолеты управляются первым и вторым пилотом, а функции бортинженера автоматизированы. Однако в российском самолете эта должность сохранится.

Снижения числа членов экипажа для сокращения расходов на эксплуатацию было главным требованием пассажирских авиакомпаний к производителям. В сегодняшнем заявлении Алиханов не уточнил, каким образом власти планируют обходить эту проблему.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) перенесла сертификацию двигателя ПД-8 для самолета SJ 100 на конец лета этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Проникший в дом семьи принца Уильяма преступник рассказал о причинах своего поступка

    В России признана нежелательной деятельность европейской криптобиржи

    Стало известно о тысячах замерзающих в окружении в Константиновке бойцах ВСУ

    На Украине предъявили новые обвинения Сальдо

    Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг

    Розенбаум сделал антивоенное заявление со сцены

    Украинские военные отказались воевать после ряда неудач

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok