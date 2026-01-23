Трамп отозвал приглашение в Совет мира для одного западного политика

Трамп отозвал приглашение в Совет мира для премьера Канады Карни

Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира отзывает приглашение премьер-министру Канады Марку Карни войти в организацию. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Уважаемый премьер-министр Карни (...) Совет мира отзывает свое приглашение к вам относительно присоединения Канады в самый престижный совет лидеров, когда-либо собранный за все времена», — подчеркнул глава Белого дома.

До этого Трамп назвал предложение российского лидера Владимира Путина направить один миллиард долларов в Совет мира для поддержки палестинского народа очень интересным.

22 января во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Устав организации был подписан Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами. В их число вошли Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие.