Экономика
15:26, 23 января 2026Экономика

Трамп подтвердил выкуп у китайцев американского подразделения TikTok

Трамп объявил о выкупе подразделения TikTok в США и поблагодарил Си Цзиньпина
Дмитрий Воронин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил сделку по выкупу американского подразделения TikTok консорциумом местных инвесторов во главе с компаниями Oracle и Silver Lake. Об этом он написал в Truth Social.

Трамп напомнил, что соцсеть во многом была причиной того, что он «так хорошо выступил среди молодежного электората на президентских выборах» и поблагодарил вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также других представителей своей администрации, которые помогли в выкупе актива у китайских собственников. Поблагодарил глава Соединенных Штатов и председателя КНР Си Цзиньпина, который, по словам Трампа, «мог бы пойти другим путем, но не сделал этого, и мы ценим его решение».

О заключении соглашения, согласно которому 45 процентов акций дочерней структуры сервиса в США получат инвесторы, совместное предприятие которых в том числе будет отвечать за защиту данных в Вашингтоне, безопасность алгоритмов, модерацию контента и обеспечение качества программного обеспечения, стало известно в декабре 2025 года. Тремя месяцами ранее Трамп подписал указ о продаже актива американским инвесторам. «Обращаюсь ко всем молодым людям в TikTok: я спас TikTok, так что вы теперь в большом долгу передо мной», — заявил вскоре после этого президент США.

В апреле 2024 года экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден обязал китайскую компанию ByteDance, владеющую TikTok, продать актив или прекратить деятельность соцсети на территории США. Вернувшись в Белый дом, Трамп отложил блокировку соцсети.

