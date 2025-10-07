Трамп спас TikTok и вернулся в него

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас соцсеть TikTok от блокировки

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас социальную сеть TikTok от блокировки на территории страны. Судьбу сервиса он раскрыл в видео, опубликованном в TikTok.

«Обращаюсь ко всем молодым людям в TikTok: я спас TikTok, так что вы теперь в большом долгу передо мной», — сказал вернувшийся в соцсеть политик.

Трамп добавил, что однажды кто-то нибудь из молодых пользователей TikTok может стать новым президентом США и «тоже отлично выполнять свою работу».

26 сентября стало известно, что Трамп подписал указ о сделке по продаже TikTok американским инвесторам. Уточнялось, что после завершения сделки стоимость компании достигнет примерно 14 миллиардов долларов.

В апреле 2024 года предшественник Трампа на посту президента США Джо Байден подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance, владеющую TikTok, продать или прекратить деятельность соцсети на территории страны. После инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ, согласно которому блокировка соцсети была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку.