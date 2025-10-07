Трамп спас TikTok и вернулся в него

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас социальную сеть TikTok от блокировки на территории страны. Судьбу сервиса он раскрыл в видео, опубликованном в TikTok.
«Обращаюсь ко всем молодым людям в TikTok: я спас TikTok, так что вы теперь в большом долгу передо мной», — сказал вернувшийся в соцсеть политик.
Трамп добавил, что однажды кто-то нибудь из молодых пользователей TikTok может стать новым президентом США и «тоже отлично выполнять свою работу».
26 сентября стало известно, что Трамп подписал указ о сделке по продаже TikTok американским инвесторам. Уточнялось, что после завершения сделки стоимость компании достигнет примерно 14 миллиардов долларов.
В апреле 2024 года предшественник Трампа на посту президента США Джо Байден подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance, владеющую TikTok, продать или прекратить деятельность соцсети на территории страны. После инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ, согласно которому блокировка соцсети была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку.