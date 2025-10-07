Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:50, 7 октября 2025Интернет и СМИ

Трамп спас TikTok и вернулся в него

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас соцсеть TikTok от блокировки
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: XanderSt / Shutterstock / Fotodom  

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас социальную сеть TikTok от блокировки на территории страны. Судьбу сервиса он раскрыл в видео, опубликованном в TikTok.

«Обращаюсь ко всем молодым людям в TikTok: я спас TikTok, так что вы теперь в большом долгу передо мной», — сказал вернувшийся в соцсеть политик.

Трамп добавил, что однажды кто-то нибудь из молодых пользователей TikTok может стать новым президентом США и «тоже отлично выполнять свою работу».

26 сентября стало известно, что Трамп подписал указ о сделке по продаже TikTok американским инвесторам. Уточнялось, что после завершения сделки стоимость компании достигнет примерно 14 миллиардов долларов.

В апреле 2024 года предшественник Трампа на посту президента США Джо Байден подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance, владеющую TikTok, продать или прекратить деятельность соцсети на территории страны. После инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ, согласно которому блокировка соцсети была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Японию назвали главной угрозой для США вместо России и Китая. Почему?

    Пенсионерки начали притворяться жертвами мошенников и воровать деньги

    Конюхов предложил Билану поехать к пингвинам

    Японскую угрозу для США оценили

    В правительстве попросили не ждать всеобщего перехода на четырехдневку

    Сбер запустил депозиты в индийских рупиях. Чем они выгоднее других валют?

    Реклама

    Москвичка нашла занозу в купленных подгузниках

    Противник СВО призвал поджечь здание российской прокуратуры

    Мотивы Трампа добиться перемирия в Газе раскрыли

    Российские хоккеисты получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости