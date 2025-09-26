Трамп подписал указ о сделке по TikTok

Трамп подписал указ о сделке по продаже TikTok инвесторам в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам, сообщает РИА Новости.

По завершении этой сделки стоимость компании достигнет примерно 14 миллиардов долларов, отмечает агентство.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация Трампа рассчитывает получить многомиллиардный сбор от инвесторов по условиям сделки о продаже TikTok. Инвесторы выплатят комиссии за ведение переговоров и согласование соглашения с Китаем. По информации издания, около 80 процентов акций американского подразделения TikTok достанется консорциуму инвесторов, а китайская компания ByteDance сохранит долю в 20 процентов.