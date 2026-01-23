Реклама

16:19, 23 января 2026Мир

Трамп похвастался «замечательной поездкой»

Трамп: Поездка в Давос позволила США заключить соглашение с НАТО по Гренландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Laurent Gillieron / Pool / Reuters

Поездка на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе позволила США заключить соглашение с НАТО по Гренландии, заявил американский лидер Дональд Трамп. Поездкой он похвастался на странице в собственной соцсети Truth Social.

«Какой замечательной выдалась поездка в Давос! Мы добились очень многого, в том числе заключения рамочного соглашения с НАТО по Гренландии. А также [создания] Совета мира! Вот это да! Сделаем Америку снова великой!» — написал хозяин Белого дома.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у действующего главы Соединенных Штатов на самом деле нет выработанной стратегии в отношении Гренландии.

