Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:16, 23 января 2026Мир

Трамп раскрыл один сложный нюанс в решении конфликта на Украине

Трамп признал сложность вопроса разграничения территорий на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Сергей Попов / РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал сложность решения вопроса о разграничении территорий в конфликте на Украине. Об этом он упомянул во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Есть улицы, есть реки… локации, границы», — отметил глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что данный вопрос, по его мнению, является немного сложным.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

До этого президент Штатов пожаловался, что урегулирование украинского конфликта для него оказалось самым трудным, хотя ранее он представлял его наилегчайшим из всех. Однако, как отметил Трамп, в мирном процессе по разрешению конфликта на Украине стороны достигли большого успеха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    В России рассказали о курсе доллара на 2026 год

    Быстрая реакция спасла скандальную порнозвезду от тюрьмы

    Мужчина поужинал и исцелился от мучившего его 35 лет недуга

    В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-90М

    Названа настоящая цель Совета мира Трампа

    Трамп отозвал приглашение в Совет мира для одного западного политика

    Трамп раскрыл один сложный нюанс в решении конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok