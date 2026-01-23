Трамп захотел испытать НАТО

Трамп заявил, что США стоило бы подвергнуть союзников по НАТО испытанию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам стоило бы подвергнуть союзников по НАТО испытанию и попытаться привлечь их для защиты границы с Мексикой от нелегальных мигрантов. Об этом он написал в Truth Social.

По мнению политика, тем самым получится освободить большое количество пограничников для выполнения других задач.

Пятая статья Североатлантического договора подразумевает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран — членов НАТО.

Ранее Трамп заявил, что именно преступные сообщества управляют Мексикой, а не ее президент Клаудия Шейнбаум. Американский лидер констатировал, что Соединенным Штатам «придется что-то сделать» с этим.