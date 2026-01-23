Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:49, 23 января 2026Россия

Стало известно о выявленном в одной из лучших школ крупного российского города туберкулезе

У сотрудника школы в Южно-Сахалинске выявили туберкулез
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

В третьей гимназии, одной из лучших школ Южно-Сахалинска, крупного города Дальнего Востока, выявили туберкулез. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Amur Mash.

По информации издания, заболевание было выявлено у одного из сотрудников школы. Отмечается, что заболевший — не педагог. Канал сообщает, что карантин в школе вводить не стали. Вместо этого в учебном заведении организовали массовую проверку работников и учащихся.

Официально информация о туберкулезе в школе не подтверждалась. Комментариев от регионального министерства образования не поступало.

Ранее сообщалось, что в школе Новосибирска туберкулез выявили у шести человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    ЦБ отозвал лицензию у московского банка

    В Москве произошла массовая гибель домашних собак

    Капризов оформил дубль в матче НХЛ

    Колумбийский наемник пожаловался на оскорбительное поведение в ВСУ

    Европа перешла Рубикон

    В день исчезновения сына российского бизнесмена пропал еще один ребенок

    Россиянам назвали улучшающую сон и снижающую тревогу сладость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok