Стало известно о выявленном в одной из лучших школ крупного российского города туберкулезе

У сотрудника школы в Южно-Сахалинске выявили туберкулез

В третьей гимназии, одной из лучших школ Южно-Сахалинска, крупного города Дальнего Востока, выявили туберкулез. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Amur Mash.

По информации издания, заболевание было выявлено у одного из сотрудников школы. Отмечается, что заболевший — не педагог. Канал сообщает, что карантин в школе вводить не стали. Вместо этого в учебном заведении организовали массовую проверку работников и учащихся.

Официально информация о туберкулезе в школе не подтверждалась. Комментариев от регионального министерства образования не поступало.

Ранее сообщалось, что в школе Новосибирска туберкулез выявили у шести человек.