Силовые структуры
14:45, 23 января 2026Силовые структуры

Участники аферы с подставными женами в российском регионе узнали решение суда

На Урале арестовали курганцев за хищение выплат за участие в СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Шумихинский районный суд в Курганской области принял решение арестовать двух участниц преступной группы, которая охотилась на одиноких мужчин с целью хищения выплат за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Всего в деле трое фигурантов. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере в составе преступной группы»). Под стражей оказались две женщины, третьей избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что с мая 2024 года подозреваемый вместе с бывшей женой подыскивали одиноких мужчин, убеждали их заключить фиктивные браки, а после заключения контрактов с Минобороны России присваивали положенные выплаты. На похищенные средства фигуранты дела покупали дорогостоящие автомобили.

