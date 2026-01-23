Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Елена Торшина

Обманутая мошенниками актриса Елена Торшина ушла из жизни в возрасте 61 года

Актриса театра и кино Елена Торшина, известная по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Кто в доме хозяин?», умерла в возрасте 61 года. Об этом артист Станислав Садальский сообщил на своей странице в «Живом журнале».

Многолетний партнер Торшиной по театральной сцене рассказал, что в последнее время актриса переживала непростой период.

«Последнее время все не ладилось у нее: умерли родители, потом мошенники кинули на деньги с продажей дачи», — написал Станислав.

Артистка служила в нескольких крупных российских театрах и выходила на сцены «Ведогонь-театра», «Содружества актеров Таганки», работала в «Современном театре антрепризы».