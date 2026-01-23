Успенскую высадили из самолета со скандалом

Певица Любовь Успенская рассказала, как ее высадили из самолета после скандала

Певица Любовь Успенская прокомментировала скандал на борту самолета, в ходе которого ее высадили с рейса с полицией. Об этом она сообщила Общественной Службе Новостей (ОСН).

По словам артистки, когда она поднялась на борт, стюардесса накинулась на нее с обвинениями в нарушении правил перевозки животных, не дав занять свое место. В ответ Успенская ответила ей на повышенных тонах.

«Слово за слово, она вызвала полицию. В общем, я пересела на другой самолет, подальше от этой ненормальной. И спокойно улетела вместе со своей собакой в Омск», — рассказала Любовь Залмановна.

Также певица добавила, что обычно непривередлива в плане перелетов, готова быть пассажиркой как в эконом, так и в бизнес-классе.

Ранее стало известно, что Национальный совет Украины по телевещанию признал российскую певицу Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности.