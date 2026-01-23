Установлена причина смерти российской студентки после неизвестного укола в глаз

СК: Студентка умерла в больнице Воронежа от анафилактического шока из-за врачей

Эксперты Следственного комитета (СК) России выяснили причину смерти 18-летней студентки Маргариты Токаревой в офтальмологической больнице Воронежа, куда она попала 22 февраля 2025 года с воспалением глаза. Об этом сообщает KP.RU.

Девушка переехала из Санкт-Петербурга в Воронеж, где поступила в университет учиться на архитектора. В начале февраля 2025 года она пожаловалась маме на сухость и жжение в глазах. За две недели лечение не дало положительного результата, поэтому Маргарита обратилась в больницу, куда ее сначала не хотели брать, но в итоге госпитализировали утром 22 февраля. Вечером ее не стало, о чем врачи сообщили матери.

По ее словам, дочь сразу же предупредила медиков, что у нее бронхиальная астма и аллергия на пшеницу и морепродукты. Медсестра поставила Маргарите неизвестный укол в больной глаз около 20 часов, после которого студентка потеряла сознание. Придя в себя, она позвонила маме и пожаловалась на ухудшение самочувствия и затрудненное дыхание. Женщина посоветовала дочери сказать об этом врачу, девушка вышла из палаты в коридор и там ей стало плохо. Медики предприняли экстренные меры, однако Маргариту не спасли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вскрытие показало, что у Риты был анафилактический шок, вызванный манипуляциями врачей. По мнению экспертов, вызвать аллергическую реакцию могли как введенные студентке препараты, так и другие факторы. Однако в оказании экстренной помощи при анафилактическом шоке было множество нарушений, в том числе неверное введение препаратов и несвоевременный вызов бригады медицинской помощи.

