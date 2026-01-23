В Европе назвали Трампа королем и рассказали о его доминировании

FT: Трамп доминировал в Давосе и взял форум в заложники

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе прошел под доминированием президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в статье Financial Times (FT).

«Жаль, что Трамп просто взял Давос в заложники. Ни один другой голос не имел значения», — отметил участник форума.

Отмечается, что любые дискуссии формировались вокруг вопросом о том, как все более напористые США могут изменить миропорядок в будущем.

Кроме того, на приеме в честь главы Белого дома более 100 высокопоставленных представителей бизнеса ждали его прибытия в течение часа и слушали расширенную речь, которая во многом повторяла его предыдущее выступление. При этом некоторые ушли до его прибытия, а тем, кто остался, из-за протоколов безопасности не позволяли покинуть зал в течение почти 30 минут после ухода Трампа.

Один из участников форума, присутствовавший на мероприятии, описал задержку перед появлением Трампа как «ожидание короля».

Ранее Трамп заявил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании. Американский лидер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к сделке, а параметры возможного соглашения по урегулированию конфликта известны, они обсуждаются более полугода.