Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

Если не будет подписано соглашение, Украина в конечном счете потеряет еще больше территорий. С таким неприятным прогнозом о будущем республики выступил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Я думал, что [президент России Владимир] Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения Дональд Трамп президент США

При этом американский лидер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к сделке. Параметры возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине известны, они обсуждаются более полугода, сказал Трамп, комментируя встречу с украинским коллегой. Он также выразил уверенность в том, что и Путин хочет заключить соглашение по урегулированию.

Зеленский объявил о встрече с участием России и США

22 января в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе состоялись переговоры Зеленского и Трампа. Встреча длилась один час. Зеленский заявил, что в Объединенных Арабских Эмиратах планируется встреча с участием России и США.

Фото: Thomas Peter / Reuters

По его словам, трехсторонняя встреча планируется 23 января и продлится два дня. «Думаю, на трехсторонних встречах мы, возможно, покажем друг другу варианты. Это все о востоке нашей страны. Это вопрос земли», — сказал украинский лидер. При этом окончательных решений по вопросу до сих пор не принято.

Трамп также признавал сложность решения вопроса о разграничении территорий. «Есть улицы, есть реки… локации, границы», — отметил глава Белого дома.

Многие украинцы согласны с необходимостью территориальных уступок

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко. «Многие люди устали», — указал он.

По словам Дородко, украинцы хотят заключения мирного соглашения даже ценой территориальных уступок. Отмечается, что количество поддерживающих такое решение граждан увеличилось после масштабных отключений электроэнергии по всей Украине из-за массированных ударов со стороны России.

Между тем журналист телеканала Die Welt Штеффен Шварцкопф со ссылкой на «чрезвычайно влиятельного» украинского депутата рассказал, что в Верховной Раде согласны отказаться от притязаний на Донбасс, пойдя на уступки России. «Она сказала: "Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», — привел слова депутата журналист.