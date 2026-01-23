Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:00, 23 января 2026Мир

Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Если не будет подписано соглашение, Украина в конечном счете потеряет еще больше территорий. С таким неприятным прогнозом о будущем республики выступил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Я думал, что [президент России Владимир] Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения

Дональд Трамп президент США

При этом американский лидер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к сделке. Параметры возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине известны, они обсуждаются более полугода, сказал Трамп, комментируя встречу с украинским коллегой. Он также выразил уверенность в том, что и Путин хочет заключить соглашение по урегулированию.

Зеленский объявил о встрече с участием России и США

22 января в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе состоялись переговоры Зеленского и Трампа. Встреча длилась один час. Зеленский заявил, что в Объединенных Арабских Эмиратах планируется встреча с участием России и США.

Фото: Thomas Peter / Reuters

По его словам, трехсторонняя встреча планируется 23 января и продлится два дня. «Думаю, на трехсторонних встречах мы, возможно, покажем друг другу варианты. Это все о востоке нашей страны. Это вопрос земли», — сказал украинский лидер. При этом окончательных решений по вопросу до сих пор не принято.

Трамп также признавал сложность решения вопроса о разграничении территорий. «Есть улицы, есть реки… локации, границы», — отметил глава Белого дома.

Многие украинцы согласны с необходимостью территориальных уступок

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко. «Многие люди устали», — указал он.

Материалы по теме:
«Пристрелян буквально каждый метр» Российские войска сжимают кольцо вокруг Константиновки. Чем грозит Украине потеря города?
«Пристрелян буквально каждый метр»Российские войска сжимают кольцо вокруг Константиновки. Чем грозит Украине потеря города?
Сегодня
Дональд Трамп создал Совет мира. Почему он может заменить ООН, став главной международной организацией и центром принятия решений?
Дональд Трамп создал Совет мира.Почему он может заменить ООН, став главной международной организацией и центром принятия решений?
21 января 2026

По словам Дородко, украинцы хотят заключения мирного соглашения даже ценой территориальных уступок. Отмечается, что количество поддерживающих такое решение граждан увеличилось после масштабных отключений электроэнергии по всей Украине из-за массированных ударов со стороны России.

Между тем журналист телеканала Die Welt Штеффен Шварцкопф со ссылкой на «чрезвычайно влиятельного» украинского депутата рассказал, что в Верховной Раде согласны отказаться от притязаний на Донбасс, пойдя на уступки России. «Она сказала: "Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», — привел слова депутата журналист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Ветеринар назвал пять худших пород собак

    Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

    Стало известно о «химии» между Мелони и Мерцем

    54-летняя телеведущая объяснила решение раздеться во время готовки семейного ужина

    Будильник в iPhone начал произвольно отключаться

    Названы самые популярные кроссоверы для небольшого бюджета

    Тревел-блогер описал жизнь в США словами «экономим, но живем лучше, чем в России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok