Трамп подтвердил готовность Зеленского к сделке по Украине

Трамп: Зеленский готов принять условия соглашения по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский готов принять условия соглашения по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление на борту самолет транслировал канал Fox News.

«Мы обсуждаем то, что обсуждалось шесть-семь месяцев. И он (Зеленский) прибыл и заявил, что хочет заключить сделку», — подтвердил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что встретится в швейцарском Давосе с Владимиром Зеленским, в то время как президента Украины на форуме не оказалось. Трамп выразил надежду на то, что украинский визави в момент его речи присутствовал в зале.