01:45, 23 января 2026

Трамп подтвердил готовность Зеленского к сделке по Украине

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский готов принять условия соглашения по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление на борту самолет транслировал канал Fox News.

«Мы обсуждаем то, что обсуждалось шесть-семь месяцев. И он (Зеленский) прибыл и заявил, что хочет заключить сделку», — подтвердил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что встретится в швейцарском Давосе с Владимиром Зеленским, в то время как президента Украины на форуме не оказалось. Трамп выразил надежду на то, что украинский визави в момент его речи присутствовал в зале.

