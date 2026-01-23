Реклама

17:56, 23 января 2026

В Европе захотели снова летать над Россией

KP.RU: Глава немецкой авиакомпании Lufthansa Шпор пожелал летать над Россией
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Soeren Stache / picture alliance / Getty Images

В Европе снова захотели летать над воздушным пространством России, но не в страну. Об этом сообщает KP.RU.

Глава немецкой авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор пожелал летать над Российской Федерацией в 2026 году. «Будем надеяться на возможное открытие воздушного пространства России для всех», — заявил он в своем предновогоднем послании.

Причиной спроса является отсутствие ограничений для перелетов над территорией РФ у китайских авиалиний, которые притягивают клиентов выгодными ценами на билеты и скоростью полета. При этом европейские перевозчики вынуждены после 2022 года сократить авиасообщение с Азией и переплачивать за топливо из-за обхода закрытого пространства.

Ранее США захотели запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией. На данный момент американские авиакомпании не могут конкурировать с китайскими, так как сами вынуждены соблюдать запрет правительства США на полеты над РФ. Однако представитель МИД КНР Линь Цзянь подчеркнул, что ограничения неблагоприятно скажутся на путешествиях между Китаем и Америкой.

