10:22, 23 января 2026Бывший СССР

В граничащей с Россией стране рассказали о пяти попытках революции

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии было предотвращено пять революций за четыре года. Об этом рассказал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Эти попытки предотвратили власти, утверждается в публикации.

В октябре 2025 года Кобахидзе сообщил об очередной попытке переворота. Это произошло на фоне выборов в органы местного самоуправления, после которых начались массовые протесты.

Позднее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер признала вмешательство западных стран во внутренние дела Грузии. По ее словам, Европейский союз (ЕС) поддерживает журналистов и представителей гражданского общества, которые мирно протестуют.

