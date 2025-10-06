Премьер Грузии сообщил об очередной попытке революции

Премьер Кобахидзе: В Грузии была предпринята пятая за 4 года попытка революции

В Грузии была предпринята пятая за четыре года попытка революции. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Агентство уточнило, что сейчас в стране проводится спецоперация по поимке участников штурма президентского дворца.

4 октября в Грузии после выборов в органы местного самоуправления началась новая волна массового протеста. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси. К вечеру некоторые из участников протеста подошли к президентскому дворцу и попытались взять его штурмом.

После прокуратура страны обвинила организаторов протестов, представителей оппозиции страны, в попытке свержения власти и государственного переворота.