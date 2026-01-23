В Италии высмеяли мольбы Макрона поужинать с Трампом

Politico: Макрон ведет себя бесполезно и противоречиво по отношению к Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет себя бесполезно и противоречиво по отношению к президенту США Дональду Трампу, в отличие от мягкого подхода к отношениям с Вашингтоном в Риме и Берлине. Об этом заявил депутат от партии «Братья Италии», возглавляющий парламентскую группу по итало-германской дружбе Джанджакомо Каловини, сообщает Politico.

«Он ведет себя так, будто хочет бросить вызов Соединенным Штатам Америки, но при этом отправляет сообщения — и Трамп их бесцеремонно опубликовал, — в которых он умоляет Трампа поужинать с ним», — сказал он.

При этом издание подчеркивает, что сохранение отношений с главой Белого дома имеет решающее значение и для премьер-министра Италии Джорджи Мелони, и для канцлера Германии Фридриха Мерца, которые стремятся избежать трансатлантических конфликтов.

По словам бывшего посла Италии в Берлине и ЕС Пьетро Бенасси, Мелони и Мерц представляют европейское крыло, наиболее открытое для диалога с Трампом. Он отметил, что несколько сюрреалистичное ускорение событий, вызванное американским президентом, подтверждает сближение позиций Италии и Германии, а не Италии и Франции или Франции и Германии.

Ранее Мелони предложила себя в качестве посредника между Трампом и Европейским союзом по Гренландии. Итальянский премьер полагает, что США, возможно, неправильно истолковали действия Европы по отправке войск на арктический остров.