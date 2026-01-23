В Кремле объяснили длительность консультаций с американским посланником

Песков: На таких переговорах, как встреча с Уиткоффом, на время не смотрят

На таких переговорах, как встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, на время не смотрят. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснили длительность консультаций, которые заняли 3 часа 39 минут.

«Тема очень ответственная, архиважная и очень сложная. И поэтому, конечно, здесь, как правило, проводя такие серьезные консультации, на время, никто, как правило, внимания не обращает», — сказал представитель Кремля.

В четверг, 22 января, состоялись переговоры Путина и Уиткоффа. В Кремле сообщили, что встреча делегаций продлилась более 3,5 часа. От России на переговорах участвовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США на встрече присутствовали предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.