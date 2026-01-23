Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:14, 23 января 2026Мир

В Кремле объяснили длительность консультаций с американским посланником

Песков: На таких переговорах, как встреча с Уиткоффом, на время не смотрят
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры Путина и Трампа
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На таких переговорах, как встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, на время не смотрят. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснили длительность консультаций, которые заняли 3 часа 39 минут.

«Тема очень ответственная, архиважная и очень сложная. И поэтому, конечно, здесь, как правило, проводя такие серьезные консультации, на время, никто, как правило, внимания не обращает», — сказал представитель Кремля.

В четверг, 22 января, состоялись переговоры Путина и Уиткоффа. В Кремле сообщили, что встреча делегаций продлилась более 3,5 часа. От России на переговорах участвовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США на встрече присутствовали предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миру надоели клоуны». Иранский министр и «заслуживающий подзатыльника» Орбан разносят Зеленского после его жесткой речи в Давосе

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Обычную пищевую добавку связали с защитой организма от опасного воспаления

    Казна столицы европейской страны почти опустела

    Российский рецидивист сел на 17 лет за расправу над Колдуном

    Стратегию Трампа по Гренландии разоблачили

    Жена Петросяна взяла на Мальдивы коллекцию обуви за сотни тысяч рублей

    Лидерам ЕС пришлось провести «групповую терапию» из-за Трампа

    В Киеве прокомментировали заявления о старте переговоров с Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok