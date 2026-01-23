В мэрии Киева начались обыски в департаменте финансов

В мэрии Киева начались обыски в департаменте финансов, а также по месту жительства главы ведомства Владимира Репика. Об этом сообщается на официальном портале столицы Украины.

«Следственные действия связаны с реализацией решения Киевского городского совета "о привлечении займов", предусматривающего выпуск внутренних местных займов Киевского городского совета», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что Репику было вручено подозрение в связи с процессуальными проверками.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выступил с критикой в адрес президента страны Владимира Зеленского. В частности, по словам градоначальника, он отказал ему во встрече, когда тот хотел обсудить ситуацию в энергетическом секторе Киева.