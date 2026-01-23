Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:14, 23 января 2026Бывший СССР

В мэрии Киева начались обыски

В мэрии Киева начались обыски в департаменте финансов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

В мэрии Киева начались обыски в департаменте финансов, а также по месту жительства главы ведомства Владимира Репика. Об этом сообщается на официальном портале столицы Украины.

«Следственные действия связаны с реализацией решения Киевского городского совета "о привлечении займов", предусматривающего выпуск внутренних местных займов Киевского городского совета», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что Репику было вручено подозрение в связи с процессуальными проверками.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выступил с критикой в адрес президента страны Владимира Зеленского. В частности, по словам градоначальника, он отказал ему во встрече, когда тот хотел обсудить ситуацию в энергетическом секторе Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию из-за отказа впустить россиян

    В ЦБ опровергли надувание пузыря цен на рынке жилья

    В одном из городов России платный въезд в центр назвали неизбежным

    Врач предупредил об опасности популярного метода оздоровления

    Москвич чуть не оглох из-за забытого куска беруши в ухе

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Диверсант получил срок за атаки на российские объекты связи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok