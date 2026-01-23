В Москве перекрыли МКАД

Дептранс: В Москве временно закрыли движение по МКАД

Движение по МКАД на севере Москвы временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что ограничение коснулось участка на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады. Помимо этого, движение было закрыто на дублере Ленинградского проспекта в районе дома №3, строение 1 по направлению в центр и на развороте на Новинском бульваре в районе улицы Новый Арбат.

В пресс-службе ведомства автомобилистов призвали заранее планировать свой маршрут.

Накануне вечером стало известно о временном закрытии движения в центре столицы. Так, водители не могли проехать по Большому Каменному мосту по направлению в центр, а также по съезду с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь у Кремля.