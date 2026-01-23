В Москве замерзла Останкинская башня

Останкинская башня покрылась льдом из-за морозов в Москве

В Москве замерзла Останкинская телебашня, передает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На опубликованной фотографии видно, что башня покрылась льдом и снегом. В настоящее время в столице минус 10,2 градуса, однако на высоте температура может быть ниже.

Ранее жителям столичного региона предсказали пик морозов на выходных, 24 и 25 января. По словам ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в городе показатель будет колебаться от минус 21 до 23 градусов, по области — до минус 25 градусов. Температурная аномалия составит 13 градусов. Пик холодов придется именно на воскресенье.

При этом оттепель может прийти в столицу в середине следующей недели. В среду, 28 января, температура может повыситься до нуля и выше.