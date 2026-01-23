Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:04, 23 января 2026Экономика

В Москве замерзла Останкинская башня

Останкинская башня покрылась льдом из-за морозов в Москве
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве замерзла Останкинская телебашня, передает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На опубликованной фотографии видно, что башня покрылась льдом и снегом. В настоящее время в столице минус 10,2 градуса, однако на высоте температура может быть ниже.

Ранее жителям столичного региона предсказали пик морозов на выходных, 24 и 25 января. По словам ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в городе показатель будет колебаться от минус 21 до 23 градусов, по области — до минус 25 градусов. Температурная аномалия составит 13 градусов. Пик холодов придется именно на воскресенье.

При этом оттепель может прийти в столицу в середине следующей недели. В среду, 28 января, температура может повыситься до нуля и выше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Друга Зеленского заподозрили в работе на Россию

    Введение платного въезда в центр Петербурга назвали неизбежным

    Появилась версия о влиянии мошенников на объявившего о похищении российского подростка

    На Западе оценили эскорт российских ракетоносцев

    Россияне стали чаще перепродавать подарки

    Подъезд дома в российском городе превратился в хаммам

    В Москве замерзла Останкинская башня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok