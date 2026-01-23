В Пензе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Мельниченко: В Пензе после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе

В Пензе после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар на нефтебазе, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники», — написал Мельниченко.

Ранее местные жители сообщили, что в 4:00 по местному времени (совпадает с московским) прозвучали четыре взрыва, от которых «дрожали стены». После этого они увидели пожар и черный дым в одном из районов.