05:45, 23 января 2026

В Пензе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Мельниченко: В Пензе после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе
Евгений Силаев
Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

В Пензе после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошел пожар на нефтебазе, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники», — написал Мельниченко.

Ранее местные жители сообщили, что в 4:00 по местному времени (совпадает с московским) прозвучали четыре взрыва, от которых «дрожали стены». После этого они увидели пожар и черный дым в одном из районов.

