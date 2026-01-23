Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:11, 23 января 2026Россия

Взрывы прозвучали в российском городе

Shot: Взрывы прозвучали в Пензе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Пензе прозвучала серия взрывов, предварительно, в российском городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в 4:00 по местному времени (совпадает с московским) прозвучали четыре взрыва, от которых «дрожали стены». После этого местные жители увидели пожар и черный дым в одном из районов.

Предварительно, средства ПВО отражают атаку беспилотников. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее серия взрывов прозвучала в пригороде Волгограда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Названа повестка очередного экстренного саммита ЕС

    Трамп отозвал приглашение в Совет мира для одного западного политика

    Трамп раскрыл один сложный нюанс в решении конфликта на Украине

    Взрывы прозвучали в российском городе

    Ушаков анонсировал обсуждение взноса России в Совет мира

    Молодая женщина столкнулась с неловким последствием анального секса

    Помощник Путина назвал условие для долгосрочного мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok