Взрывы прозвучали в российском городе

Shot: Взрывы прозвучали в Пензе

В Пензе прозвучала серия взрывов, предварительно, в российском городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в 4:00 по местному времени (совпадает с московским) прозвучали четыре взрыва, от которых «дрожали стены». После этого местные жители увидели пожар и черный дым в одном из районов.

Предварительно, средства ПВО отражают атаку беспилотников. Официальной информации в данный момент нет.

Ранее серия взрывов прозвучала в пригороде Волгограда.