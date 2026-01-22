Реклама

01:53, 22 января 2026

В российском регионе прогремела серия взрывов

Shot: В пригороде Волгограда прогремела серия взрывов, работает ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В пригороде Волгограда прозвучала серия взрывов, предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на местных жителей.

По их словам, всего прозвучало три-пять взрывов, они были слышны в восточной и северной части города. Кроме того, громкие и гулкие звуки раздались в Волжске под Волгоградом.

Официальная информация пока не поступала. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. В результате удара загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Предварительно, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько человек пострадали.

