ВСУ атаковали портовые терминалы в Краснодарском крае

При атаке ВСУ на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли двое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом 21 января в Telegram-канале написал губернатор российского региона Вениамин Кондратьев.

Он уточнил, что, по предварительным данным, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько человек пострадали. Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших, а также пообещал оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.

Губернатор также сообщил, что четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов. К ликвидации последствий привлекли 97 человек и 29 единиц техники.

Ранее над Азовским морем произошло боестолкновение с ВСУ. Атакам также подверглись Крым, Курская и Брянская области, Татарстан и Краснодарский край.