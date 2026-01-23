Реклама

Бывший СССР
08:36, 23 января 2026Бывший СССР

В приграничном регионе Украины начали готовиться к российскому наступлению

ТАСС: ВСУ формируют под Сумами новые батальоны сил беспилотных систем
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют под Сумами новые батальоны сил беспилотных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в новые подразделения набирают наиболее мотивированных бойцов из подразделений территориальной обороны. Отмечается, что таким образом украинские войска планируют сдержать российское наступление.

«На сумском направлении в тыловых районах украинское командование начало формировать новые батальоны беспилотных систем для отправки их на передовую. Личный состав подбирается из наиболее мотивированных военнослужащих в подразделениях теробороны», — рассказали силовики.

Ранее стало известно, что на позициях ВСУ в Сумской области все чаще стали появляться бойцы, подписавшие контракт по программе набора молодежи «18-24». При этом среди молодых военных фиксируются серьезные потери.

