В приграничном регионе Украины начали готовиться к российскому наступлению

ТАСС: ВСУ формируют под Сумами новые батальоны сил беспилотных систем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют под Сумами новые батальоны сил беспилотных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в новые подразделения набирают наиболее мотивированных бойцов из подразделений территориальной обороны. Отмечается, что таким образом украинские войска планируют сдержать российское наступление.

«На сумском направлении в тыловых районах украинское командование начало формировать новые батальоны беспилотных систем для отправки их на передовую. Личный состав подбирается из наиболее мотивированных военнослужащих в подразделениях теробороны», — рассказали силовики.

Ранее стало известно, что на позициях ВСУ в Сумской области все чаще стали появляться бойцы, подписавшие контракт по программе набора молодежи «18-24». При этом среди молодых военных фиксируются серьезные потери.