19:45, 23 января 2026Бывший СССР

В Раде раскрыли неловкий момент с «Планом процветания» по Украине

Бужанский: Украинцы интересуются планом согревания, а не «Планом процветания»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: ОТВ Днепр / YouTube

Украинцев на фоне проблем с теплоснабжением и светом гораздо больше интересуют план властей по восстановлению тепла, чем предлагаемый Европой «План процветания». Неловкий момент с «Планом процветания» раскрыл в Telegram депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Тот неловкий температурный момент, когда план согревания интересует людей больше, чем план процветания», — заявил нардеп.

Ранее стало известно, что конфликт вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию «Плана о процветании» между США и Украиной. Вашингтон, Киев и европейские державы собирались использовать неделю в Давосе для достижения взаимопонимания по вопросам гарантий безопасности и восстановления Украины, однако разногласия вокруг Гренландии сорвали эти планы.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация с электроснабжением и теплом в столице будет только ухудшаться. Он призвал жителей как можно скорее эвакуироваться.

