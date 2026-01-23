Реклама

19:44, 23 января 2026

В Раде Украину сравнили с пугалом

Дубинский: Зеленский использует Украину как политическое пугало
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Romina Amato / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский использует страну как политическое пугало во внутренних конфликтах Европейского союза. Так недавнюю публичную перепалку украинского главы государства с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, о чем он написал в своем Telegram-канале.

«Он снова устроил публичный скандал с Орбаном — как раз накануне венгерских выборов. Идеальный кейс для евроскептиков. Украина все глубже втягивается во внутренние конфликты ЕС и все чаще используется как политическое пугало», — написал парламентарий.

По его словам, Зеленский такими конфликтами лишь уничтожает поддержку Евросоюза и вредит евроинтеграции страны. Дубинский отдельно отметил, что Киев с 2022 года ухудшил отношения со всеми соседствующими с Украиной государствами.

Накануне Владимир Зеленский жестко высказался об Орбане в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, внутри ЕС действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни единого дня. Так, он во время выступления объявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника».

Позже Виктор Орбан высказался о выступлении Зеленского, отметив, что он перешел черту.

