13:30, 23 января 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили готовность к трехсторонним переговорам по Украине

Депутат Журова: Трехсторонняя встреча с участием России и Украины выгодна США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото:Павел Кашаев / Globallookpress.com

Трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины по мирному урегулированию стали возможны из-за американского лидера Дональда Трампа, предположила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, это не обязательно указывает на сближение позиций Москвы и Киева.

«Это очень важно для Трампа. У него скоро выборы в Конгресс. А, как мы помним, он обещал, что украинский конфликт будет урегулирован еще год назад. За язык его никто не тянул, так что избирателю нужно что-то предъявить», — считает депутат.

Журова считает, что трехсторонняя встреча не указывает прямо на то, что России и Украине удалось достичь какого-то понимания. По ее оценке, это в большей степени может указывать на сближение России и США.

«Мне кажется, все эти встречи, переговоры — больше про сближение России и США. И это неплохо с учетом того, что долгие годы наши отношения находились не в самом хорошем состоянии, — заметила политик. — В любом случае, Трампу перед выборами надо как-то показать, что урегулирование продвигается, что к марту возможно завершение».

Ранее стало известно, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби. Тема территорий, как ожидается, станет основной.

