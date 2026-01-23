В России рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби

Решение назначить главой переговорной группы России в Абу-Даби начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова является намеком Киеву о военных аргументах. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит «Газета.ru».

Он объяснил, что это решение — не угроза, а политический намек.

«У нас есть определенные весомые аргументы, поэтому человек военный возглавляет делегацию российскую. Ничего здесь такого сверхъестественного нет», — сказал Колесник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российскую сторону на переговорах с США и Украиной в Абу-Даби представят исключительно военные. Первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января.