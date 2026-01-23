Реклама

Экономика
11:24, 23 января 2026Экономика

Потребление электроэнергии в России достигло максимума

Россия достигла исторического рекорда по энергопотреблению 22 января
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Patrick Schneider / Unsplash

В России в четверг, 22 января, установили исторический рекорд по энергопотреблению — 171,9 гигаватта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Системный оператор Единой энергосистемы».

Уточняется, что максимальный показатель был достигнут в часы утреннего максимума нагрузки. Прежний рекорд был зафиксирован более двух лет назад, 11 декабря 2023 года.

В пресс-службе организации объяснили, что главная причина повышенного потребления электроэнергии — устойчивые морозы, которые охватили значительную часть территории РФ.

Ранее стало известно, что по итогам предыдущего года потребление электроэнергии в Единой энергетической системе (ЕЭС) России снизилось на 1,1 процента к уровню 2024 года. В «Системном операторе ЕЭС» подчеркнули, что подобная динамика наблюдается впервые за пять лет.

