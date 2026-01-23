Реклама

В российском городе FPV-дрон взорвался около мирных жителей

Никита Абрамов
Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

В городе Грайворон Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали мирных жителей. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«FPV-дрон сдетонировал рядом с мирными жителями. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь трем женщинам», — написал он.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. На служебной машине их доставили в Грайворонскую ЦРБ, откуда затем планируется перевести в городскую больницу №2 Белгорода, добавил Гладков.

В этот же день стало известно, что в Грайвороне Белгородской области россиянин пострадал из-за прилета в частный дом FPV-дрона ВСУ. Пострадавший получил баротравму. Ему оказала помощь прибывшая бригада скорой.

