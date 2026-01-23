В российском регионе три человека сгорели заживо в доме

В поселке Мирный в Тверской области три человека сгорели заживо в жилом доме. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.
В ведомстве пояснили, что пожарные обнаружили трупы во время тушения.
Следователи начали устанавливать причины случившегося.
До этого стало известно, что в Петропавловске-Камчатском двое взрослых и двое детей заживо сгорели при пожаре.
Тогда жители российского города обвинили в трагедии неубранные сугробы, из-за которых пожарные и скорая не смогли оперативно прибыть на место.
Еще раньше в Вологодской области женщина заживо сгорела в доме с двумя детьми сожителя.