17:44, 23 января 2026Россия

В российском регионе три человека сгорели заживо в доме

В тверском поселке Мирный три человека сгорели заживо в доме
Майя Назарова

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В поселке Мирный в Тверской области три человека сгорели заживо в жилом доме. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что пожарные обнаружили трупы во время тушения.

Следователи начали устанавливать причины случившегося.

До этого стало известно, что в Петропавловске-Камчатском двое взрослых и двое детей заживо сгорели при пожаре.

Тогда жители российского города обвинили в трагедии неубранные сугробы, из-за которых пожарные и скорая не смогли оперативно прибыть на место.

Еще раньше в Вологодской области женщина заживо сгорела в доме с двумя детьми сожителя.

