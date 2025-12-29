Россияне с двумя детьми заживо сгорели при пожаре в доме

В Петропавловске-Камчатском двое взрослых и двое детей заживо сгорели при пожаре в жилом доме на улице Горького. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Жители российского города обвинили в трагедии неубранные сугробы, из-за которых пожарные и скорая не смогли оперативно прибыть на место. В администрации Камчатского края также признали, что регион утопает в снегу.

Очевидцы рассказали Baza, что автомобили экстренных служб задержались из-за снежного коллапса, дороги в городе сильно занесены. В соцсетях люди делятся видео, как машинам скорой помощи приходится лавировать между снежными заносами и другим транспортом, что сказывается на оперативности.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился выделить дополнительное финансирование на закупку снегоуборочной техники, а мэра Петропавловска-Камчатского и краевого министра транспорта отправил на ночную смену по уборке снега.

