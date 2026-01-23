В скандале семьи Бекхэм обвинили Трампа

DM: В скандале Бекхэмов обвинили Трампа ради отвлечения внимания от Гренландии

В скандале семьи Бекхэм обвинили президента США Дональда Трампа. На публикации, которые появились в соцсети X, обратило внимание Daily Mail (DM).

По мнению пользователей сети, вражда между звездами и их наследником может служить идеальным прикрытием для Трампа, который хочет отвлечь внимание народа от планов по захвату Гренландии. При этом уточняется, что доказательств относительно данной теории нет.

«Учитывая все, что сейчас происходит с Бекхэмами, кому-нибудь еще кажется интересным, что Нельсон Пельтц, миллиардер-инвестор и отец Николы Пельтц, жены Бруклина Бекхэма, является сторонником Трампа и близким другом Илона Маска?», «Настоящий звук того, как Дональд Трамп отправляется за Гренландией, пока мы поглощены скандалом вокруг Бекхэма», «Наблюдаю, как обычные люди с восторгом воспринимают всю эту драму вокруг Бекхэма, хотя я знаю, что что-то скрывается, и все это лишь отвлекающий маневр», — высказались блогеры.

Ранее в январе Дэвид Бекхэм отреагировал на скандальные высказывания сына о семье. Он заявил, что его дети совершают ошибки при использовании соцсетей.