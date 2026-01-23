Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:19, 23 января 2026Ценности

В скандале семьи Бекхэм обвинили Трампа

DM: В скандале Бекхэмов обвинили Трампа ради отвлечения внимания от Гренландии
Екатерина Ештокина

Фото: Harun Ozalp / Anadolu via Getty Images

В скандале семьи Бекхэм обвинили президента США Дональда Трампа. На публикации, которые появились в соцсети X, обратило внимание Daily Mail (DM).

По мнению пользователей сети, вражда между звездами и их наследником может служить идеальным прикрытием для Трампа, который хочет отвлечь внимание народа от планов по захвату Гренландии. При этом уточняется, что доказательств относительно данной теории нет.

«Учитывая все, что сейчас происходит с Бекхэмами, кому-нибудь еще кажется интересным, что Нельсон Пельтц, миллиардер-инвестор и отец Николы Пельтц, жены Бруклина Бекхэма, является сторонником Трампа и близким другом Илона Маска?», «Настоящий звук того, как Дональд Трамп отправляется за Гренландией, пока мы поглощены скандалом вокруг Бекхэма», «Наблюдаю, как обычные люди с восторгом воспринимают всю эту драму вокруг Бекхэма, хотя я знаю, что что-то скрывается, и все это лишь отвлекающий маневр», — высказались блогеры.

Ранее в январе Дэвид Бекхэм отреагировал на скандальные высказывания сына о семье. Он заявил, что его дети совершают ошибки при использовании соцсетей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Зеленского рассказали о ходе переговоров России, Украины и США в ОАЭ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Опасный кликер атаковал пользователей смартфонов

    Мужчина поехал в Мексику и был найден бездыханным в отеле при загадочных обстоятельствах

    Врач предупредил о мучительных последствиях «бессонницы выходного дня»

    Популярных российских блогеров обокрали в Таиланде

    Стоимость золота подобралась к новой психологической отметке

    Суд вынес решение насмерть придавившим россиянина охранникам

    Россиянин поставил на «Реал» и выиграл почти 6 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok