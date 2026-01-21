Дэвид Бекхэм отреагировал на скандальные высказывания сына о семье

Дэвид Бекхэм отреагировал на слова сына о семье высказываниями о его ошибках

Английский футболист Дэвид Бекхэм отреагировал на высказывания старшего сына Бруклина о семье. Своими мыслями по поводу скандала он поделился в программе Squawk Box на канале CNBC.

В своем заявлении Бекхэм отметил, что его дети совершают ошибки при использовании соцсетей. По его словам, платформы дают им доступ к контенту, который может быть опасным.

В то же время спортсмен уточнил, что использовал свои соцсети для поддержки детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). «И это стало самым важным инструментом информирования людей о том, что происходит с детьми во всем мире. Я пытался делать то же самое со своими детьми, обучать их. Они совершают ошибки, но детям позволено совершать ошибки», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм прервал молчание и раскрыл детали ссоры с семьей. Он заявил, что не стремится примириться со звездной семьей, которая годами контролировала его жизнь, а сейчас нападает на него в соцсетях и медиа.