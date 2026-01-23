Сенатор Джабаров: Я не уверен в способности Украины вести переговоры искренне

Президент Украины Владимир Зеленский будет тянуть время, «рассчитывая на чудо», что предстоящие в ноябре выборы в Конгресс США изменят позицию Вашингтона в его пользу. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, который отметил, что усомнился в искренности намерений республики заключить мир, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я не уверен в способности Украины участвовать в переговорах искренне. Либо Владимир Зеленский опять начнет запутывать всех, ссылаться на какие-то обстоятельства непредвиденные, это же тактика Зеленского», — сказал он.

Джабаров также выразил мнение, что европейские партнеры разочаровались в Зеленском, а США «категорически не хотят его больше поддерживать».

«Посмотрим, сможет ли его хитрая тактика "обмануть всех" принести результаты. Но наша позиция озвучена неоднократно на всех уровнях», — резюмировал парламентарий.

Ранее стало известно, что первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей России, США и Украины состоится 23 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Тема территорий, как ожидается, станет основной.