American Conservative: США унижают ЕС за отказ от переговоров с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа публично критикует и унижает Европейский союз (ЕС) из-за его отказа вести переговоры с Россией. Об этом пишет издание The American Conservative.

«Почему администрация Трампа считает необходимым публично отчитывать европейцев, как плохо ведущих себя слуг? Потому что европейцы не хотят слушать», — говорится в статье. В публикации отмечается, что Вашингтон неоднократно и четко давал понять Европе необходимость прекращения конфликта на Украине и мирного сосуществования с Москвой.

В статье утверждается, что вместо этого европейские лидеры всеми силами саботируют мирный процесс. Их стратегия, как пишет American Conservative, заключается в затягивании конфликта до смены власти в США в надежде, что демократическая администрация будет «сражаться с русскими от имени европейцев».

Ранее газета Politico со ссылкой на европейского дипломата сообщила, что действия президента США Дональда Трампа порождают своего рода страх в Европейском союзе. Отмечалось, что кризис вокруг Гренландии создал новую реальность, поскольку стало ясно, даже союзники не застрахованы от «махинаций Трампа».