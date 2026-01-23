Попытка нанести России стратегическое поражение бумерангом ударила по Западу и привела к краху глобализма. Об этом заявил военный аналитик из США Андрей Мартьянов на своем YouTube-канале.
«Все это напрямую связано с тем, что происходит на фронте специальной военной операции. Вся эта безумная идея использовать Украину в качестве тарана против России обернулась бумерангом, и ответный удар оказался тектоническим и историческим», — оценил Мартьянов.
По его словам, заявления некоторых европейских лидеров о необходимости диалога с Москвой свидетельствуют о поражении Запада.
Ранее бывший посол Германии в Бельгии и постпред ФРГ при ООН и ОБСЕ Рюдигер Людекинг заявил, что попытки изолировать Россию провалились, теперь необходим диалог Запада с Москвой.