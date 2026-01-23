В США рассказали о катастрофе в зоне спецоперации

Аналитик Слебода: Позиции Киева и Вашингтона по конфликту максимально разошлись

Позиции Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине разошлись дальше, нежели позиции России и США. Такое мнение выразил американский аналитик Марк Слебода в интервью на YouTube-канале журналиста Рэйчел Блевинс.

«В вопросе украинского кризиса больше проблем именно в отношениях между Киевом и Вашингтоном, чем между Вашингтоном и Москвой, просто потому что Россия выигрывает этот конфликт», — отметил Слебода.

Причина происходящего — в катастрофическом положении украинских войск в зоне специальной военной операции (СВО), полагает аналитик. В таких условиях любая поддержка со стороны западных стран не принесет результата, и, понимая это, американская сторона больше не хочет выбрасывать деньги на ветер.

Эксперт напомнил слова госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что Вашингтон совершил ошибку, отправив Киеву систему Patriot, которую РФ уничтжила спустя неделю.

«И НАТО буквально ничего не может сделать прямо сейчас, чтобы существенно улучшить оборону киевского режима. Что бы они ни применили, Россия это просто уничтожит», — добавил Слебода.

Согласно прогнозу аналитика, российское наступление в зоне СВО продолжится, причем еще более быстрыми темпами в 2026 году.

Ранее политик Флориан Филиппо раскритиковал позицию президента Франции Эммануэля Макрона по закупкам оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Давайте прекратим этот позорный цирк!» — возмутился он.