AC: США начали публично унижать ЕС за нежелание вести переговоры с Россией

США начали публично унижать страны Евросоюза (ЕС) за их нежелание возобновлять переговоры с Россией. Об этом заявил журнал The American Conservative (AC).

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа считает необходимым отчитывать представителей европейских стран, поскольку они не хотят слушать.

«Президент и его окружение неоднократно заявляли европейцам в недвусмысленных выражениях, что война на Украине должна закончиться и Европа должна найти какой-то способ жить в мире с Россией», — говорится в материале.

В публикации отмечают, что вместо налаживания диалога с Москвой ЕС использует все возможности для срыва мирных переговоров.

По мнению издания, стратегия европейских стран заключается в попытке продлить конфликт на Украине до 2029 года, когда к руководству придет кандидат от демократической партии, планирующий сражаться с русскими от имени европейцев.

Ранее военный аналитик из США Андрей Мартьянов заявил, что попытка нанести России стратегическое поражение ударила бумерангом по Западу. По его мнению, слова некоторых лидеров европейских стран говорят о важности диалога с Москвой, свидетельствуя о поражении Запада.