Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:00, 23 января 2026Наука и техника

В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-90М

19FortyFive: В сражении между M1E3 Abrams и Т-90М победит американский танк
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В сражении между танками M1E3 Abrams (США) и Т-90 (Россия) шансы на победу у американской боевой машины выше, утверждает обозреватель журнала 19FortyFive Исаак Зейтц.

Американское издание напоминает, что в настоящее время M1E3 Abrams представляет собой концепцию новейшего танка для армии США, которому предстоит конкурировать с современными китайскими и российскими боевыми машинами, а частности Т-90М.

«Хотя я считаю, что Т-90М в целом хороший танк, он и близко не сравнится с базовым M1 Abrams, не говоря уже о M1E3. Единственное явное преимущество Т-90М перед M1E3 — это более простая и дешевая конструкция, что значительно упрощает его массовое производство», — утверждает автор.

По его словам, «даже самые консервативные данные западных аналитиков указывают на то, что российские заводы могут производить сотни танков Т-90М в год, что больше, чем производят США в настоящее время». При этом обозреватель уверяет, что этого недостаточно для компенсации «многочисленных других недостатков Т-90М».

«Кто победит в трех словах: M1E3 явно побеждает», — пишет автор.

Ранее Зейтц в публикации 19FortyFive рассказал об исходе сражения между танками M1E3 Abrams и Т-14 «Армата».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа прошли за закрытыми дверьми Кремля. Что успели обсудить стороны за 3,5 часа?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Пленный колумбийский наемник рассказал о кражах в рядах ВСУ

    Двигатели импортозамещенного Superjet 100 испытали на птицах

    Стало известно о нервной реакции Запада на удар «Орешником»

    Быстрая реакция спасла скандальную порнозвезду от тюрьмы

    Мужчина поужинал и исцелился от мучившего его 35 лет недуга

    В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-90М

    Названа настоящая цель Совета мира Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok