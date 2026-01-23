В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-90М

19FortyFive: В сражении между M1E3 Abrams и Т-90М победит американский танк

В сражении между танками M1E3 Abrams (США) и Т-90 (Россия) шансы на победу у американской боевой машины выше, утверждает обозреватель журнала 19FortyFive Исаак Зейтц.

Американское издание напоминает, что в настоящее время M1E3 Abrams представляет собой концепцию новейшего танка для армии США, которому предстоит конкурировать с современными китайскими и российскими боевыми машинами, а частности Т-90М.

«Хотя я считаю, что Т-90М в целом хороший танк, он и близко не сравнится с базовым M1 Abrams, не говоря уже о M1E3. Единственное явное преимущество Т-90М перед M1E3 — это более простая и дешевая конструкция, что значительно упрощает его массовое производство», — утверждает автор.

По его словам, «даже самые консервативные данные западных аналитиков указывают на то, что российские заводы могут производить сотни танков Т-90М в год, что больше, чем производят США в настоящее время». При этом обозреватель уверяет, что этого недостаточно для компенсации «многочисленных других недостатков Т-90М».

«Кто победит в трех словах: M1E3 явно побеждает», — пишет автор.

Ранее Зейтц в публикации 19FortyFive рассказал об исходе сражения между танками M1E3 Abrams и Т-14 «Армата».