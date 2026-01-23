В судьбе памятника криминальному авторитету Япончику поставлена точка

Власти отказались сносить надгробный памятник одесского криминального авторитета Мойши Винницкого, известного как Мишка Япончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
По данным канала, администрация Вознесенска ответила требующим демонтажа памятника активистам, что на этом памятнике нет запрещенной символики, а сам Мишка Япончик не входит в список тех, чьи памятники должны быть ликвидированы.
Ранее сообщалось, что лидеру чеховской организованной преступной группировки Николаю Павлинову, которого не стало год назад, установили памятник с блатными прощальными стихами