В судьбе памятника криминальному авторитету Япончику поставлена точка

Власти отказались сносить памятник одесского криминального авторитета Япончика

Власти отказались сносить надгробный памятник одесского криминального авторитета Мойши Винницкого, известного как Мишка Япончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным канала, администрация Вознесенска ответила требующим демонтажа памятника активистам, что на этом памятнике нет запрещенной символики, а сам Мишка Япончик не входит в список тех, чьи памятники должны быть ликвидированы.

