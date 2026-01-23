Опубликовано видео с места возгорания на российской нефтебазе после атаки ВСУ

Пензенский губернатор Мельниченко показал кадры с места возгорания на нефтебазе

Опубликовано видео с места возгорания на нефтебазе в Пензенской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры показал в Telegram губернатор этого российского региона Олег Мельниченко.

На кадрах, которые показал чиновник, видна работа оперативного штаба по тушению возгорания, которое возникло после падения обломков одного из пораженного средствами противовоздушной обороны дронов на территорию нефтебазы.

«Нахожусь на месте происшествия (...) Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы», — подписал видео чиновник.

О возгорании на нефтебазе стало известно утром 23 января. По предварительной информации, никто не пострадал.