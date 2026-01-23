Реклама

Внешность певца Сэма Смита с обнаженным торсом на фото папарацци обругали в сети

Екатерина Ештокина

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Британский певец Сэм Смит попал в объективы папарацци в откровенном виде и подвергся критике в сети за фигуру. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Уличные фотографы заметили исполнителя на пляже в Тулуме, Мексика. 33-летнюю знаменитость запечатлели с обнаженным торсом и в темно-синих шортах.

Комментаторы обругали внешний вид Смита в комментариях под снимками. «Ужас!», «Фу», «Я считаю, что массовой культуре необходима встряска. Глядя на этого человека, мы находимся в ужасном положении», «Боже мой, мягко говоря, не очень-то гламурно», «Этого достаточно, чтобы отпугнуть море», — высказались они.

В разные периоды жизни певец менял вес. В 2019 год в интервью ведущей Джамиле Джамил музыкант признался, что в подростковом возрасте он решился на липосакцию.

В июле 2023 года наряд певца Сэма Смита на красной дорожке также высмеяли в сети. Поп-исполнитель посетил премьеру фильма «Барби» в Лондоне в оверсайз-костюме.

