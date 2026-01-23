Во Франции набросились на Зеленского из-за скандальной речи в Давосе

Политик Филиппо: Зеленский устроил истерику в Давосе, оскорбляя всех подряд

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе обернулось истерикой, наполненной оскорблениями. Свое возмущение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Вчера в Давосе Зеленский устроил в прямом эфире настоящую истерику: он оскорблял всех подряд, начиная с европейцев, которые годами снабжали его оружием и миллиардами!» — заявил политик.

По словам Филиппо, даже союзники Киева из Европы были шокированы агрессивностью Зеленского, а также «полной непристойностью его заявлений».

Ранее Зеленский в ходе своей речи на ВЭФ обвинил европейских союзников в том, что они не могут себя защищать. По его мнению, европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Украины они этого сделать не смогут.