14:00, 23 января 2026Мир

Во Франции набросились на Зеленского из-за скандальной речи в Давосе

Политик Филиппо: Зеленский устроил истерику в Давосе, оскорбляя всех подряд
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе обернулось истерикой, наполненной оскорблениями. Свое возмущение выразил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Вчера в Давосе Зеленский устроил в прямом эфире настоящую истерику: он оскорблял всех подряд, начиная с европейцев, которые годами снабжали его оружием и миллиардами!» — заявил политик.

По словам Филиппо, даже союзники Киева из Европы были шокированы агрессивностью Зеленского, а также «полной непристойностью его заявлений».

Ранее Зеленский в ходе своей речи на ВЭФ обвинил европейских союзников в том, что они не могут себя защищать. По его мнению, европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Украины они этого сделать не смогут.

